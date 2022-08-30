Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM Школы Свердловской области в новом учебном году примут более 57 тыс. первоклассников. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил министр образования региона Юрий Биктуганов.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, всего в 2022 году за парты свердловских школ сядут более 558 тыс. человек. Отмечается, что показатель на 5 тыс. человек больше, чем в 2021 году. Биктуганов добавил, что в регионе находятся более 400 несовершеннолетних, прибывших из Донбасса. Из них 133 ребёнка пойдут в детские сады, 6 — в учреждения среднего профессионального образования, остальные — в школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области после капитального ремонта продолжают открывать школы. Предполагается, что к 1 сентября 2022 года их откроют 14.