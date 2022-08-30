Шаран, Афганистан, 30 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика молодой человек ударом ножа убил своего пожилого отца. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

Местные источники уточнили, что убийство произошло после крупной ссоры между ними в уезде Яхьяхейль.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт убийства и сообщили, что виновным является Мохаммад Баки.

Около месяца назад аналогичное убийство произошло в провинции Фарьяб.