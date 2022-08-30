Благовещенск, 30 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Благовещенске начнут строительство одиннадцати многоквартирных домов и детского сада, а также благоустройство территории. Строительство нового микрорайона, как предполагается, продлится до 2032 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе правительства региона.

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«Проект амбициозный и важный. Обязательное требование — продуманная транспортная, инженерная и социальная инфраструктура. Мы строим для людей, и новый микрорайон должен отвечать всем запросам жителей — быть комфортным и безопасным», — отметил глава региона Василий Орлов.

Возводить микрорайон будут по проекту комплексного развития территорий. Всего намерены застроить 18 гектаров, ожидается, что жилая площадь составит 112 тыс. кв. м. Компания-застройщик пока не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске, Белогорске, Тынде и Свободном сделают стратегическое пространственное планирование. Предполагается, что в перечень амурских городов с мастер-планами будет также включён Циолковский.