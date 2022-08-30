Оренбург, 30 августа, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В оренбургском международном аэропорту отремонтирована взлётно-посадочная полоса. Объект уже получил сертификат соответствия. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер.

minstroyoren. orb.ru Реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту

«Всё сделали в срок. Благодарю пассажиров за терпение, а строителей — за работу. 1 сентября принимаем и отправляем первые рейсы. Следующий этап обновления воздушной гавани — реновация аэровокзала», — сказал глава региона.

Напомним, капительный ремонт взлётно-посадочной полосы стартовал 1 апреля. На первом этапе реконструировали часть объекта. Аэропорт принимал и отправил самолёты. С 20 мая начали второй этап работ, и воздушную гавань закрыли до конца лета. Из Оренбурга организовали трансфер авиапассажиров в аэропорт Орска.