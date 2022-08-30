Исламабад, 30 августа, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Ущерб от разрушительных наводнений, которые обрушились на Пакистан, составил более $10 млрд, заявил министр планирования страны Ахсан Икбал в интервью агентству Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

Он отметил, что речь идет о предварительной оценке. По мнению чиновника, размер ущерба будет «огромным». Министр рассказал, что наводнения разрушили почти 1 млн домов.

Икбал считает, что на восстановление и реабилитацию Пакистана может уйти 5 лет, а в ближайшее время страна столкнется с острой нехваткой продовольствия. Он добавил, что мировое сообщество обязано помочь государству в ликвидации последствий наводнений, якобы вызванных глобальным изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа министр климата Пакистана Шерри Рехман заявила, что одна треть территории страны оказалась полностью затоплена из-за наводнений, которые ударили по республике с началом сезона дождей.