Мадрид, , 08:01 — REGNUM Испанская левая партия Podemos создаст избирательный комитет для подготовки к муниципальным и региональным выборам, в котором примут участие, в частности, генеральный секретарь Ионе Беларра и министр по вопросам равенства Ирене Монтеро. Об этом пишет агентство EFE.

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Помимо Беларры и Монтеро, к работе будет привлечён экс-евродепутат Пабло Эченике, а также ряд других высокопоставленных партийцев.

Накануне в СМИ были опубликованы результаты опросов населения по выборам в парламент. Согласно результатам, если бы выборы состоялись сегодня, партия Podemos заняла бы четвёртое место.