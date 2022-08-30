Токио, 30 августа, 2022, 07:54 — ИА Регнум. На японской атомной электростанции «Михама» в префектуре Фукуи перезапустили третий реактор, сообщает пресс-служба энергетической компании Kansai Electric Power.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Ранее перезапуск реактора откладывался из-за утечки радиоактивной жидкости. Компания утверждает, что уже с 26 сентября начнется и коммерческая эксплуатация реактора. В настоящее время на АЭС проходят проверки по вопросам безопасности, а также ведется тестовая эксплуатация реактора.

Отмечается, что третий реактор АЭС «Михама» в Японии ввели в эксплуатацию еще в 1976 году. В 2021 году он стал первым из реакторов со сроком выработки более 40 лет, который решили перезапустить после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году. Возобновление работы реактора планировалось еще в 2021 году, однако его перенесли из-за несоблюдения ряда требований по обеспечению антитеррористической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа японское министерство экономики объявило о планах возобновить работу семи реакторов на АЭС в стране. Речь шла о трех реакторах на западе Японии, двух — в центральной части страны, а также по одному на северо-востоке и востоке. Пока на станциях проводятся дополнительные проверки на безопасность.