Южно-Сахалинск, 30 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Япония продолжит своё участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», так как боится остаться без энергетических ресурсов зимой, об этом написала французская газета Le Monde.

Алексей Лукашевич Сахалин

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Добываемый на шельфе Сахалина газ покрывает 10% потребностей Японии. Правительство страны инициировало продолжение участия Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co в нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке. Поэтому обе компании подадут заявки на вступление в созданное ООО «Сахалинская энергия».

«Ожидается, что импорт СПГ в Северо-Восточную Азию увеличится в течение сентября. Вполне возможно, что цены значительно вырастут после наступления зимы», — цитирует издание специалиста по СПГ в аналитическом центре Kpler Рихана Расиди.

В Японии рассматривается возможность введения законодательства о сокращении потребления газа в городах.

Как сообщало ИА REGNUM, для реализации проекта «Сахалин-2» создано новое ООО «Сахалинская энергия», соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин 2 августа.

Контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым российским оператором проекта «Сахалин-2» заключили первые две японские компании. Об этом со ссылкой на источники 20 августа написала газета Nikkei.

Shell не спешит расторгать долгосрочный проект на поставку газа с «Сахалин-2» и заключать новый с уже новым оператором проекта — «Сахалинская энергия».