Анкара, 30 августа, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Заявление о ключевой роли Турции в налаживании диалога между главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси с российской стороной сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом 30 августа пишет газета Star.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

Чавушоглу уточнил, что Турция поддерживает территориальную целостность б. УССР, а также киевский режим, «возможно, больше, чем многие союзники по НАТО». Однако глава турецкого МИД указал, что одновременно Анкара ведёт диалог с Москвой, и этот диалог уже приносит результаты. Именно благодаря такой политике, по словам Чавушоглу, Турции уже дважды удавалось сводить враждующие российскую и киевскую стороны.

Как пояснил глава МИД Турции, благодаря налаженному диалогу с обеими сторонами конфликта получилось организовать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

«Эксперты снова едут в регион. И в то же время мы пытаемся обеспечить здесь гарантии безопасности», — отметил Чавушоглу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миссия экспертов МАГАТЭ направилась из штаб-квартиры организации в Вене (Австрия) в направлении атомной станции.