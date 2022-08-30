Тюмень, , 07:52 — REGNUM В Тюменской области суд поставил точку в скандале между инспектором ПДН и матерью подростка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Полиция Мвд.рф

Из материалов дела следует, что вечером 28 декабря 2018 года инспектору по делам несовершеннолетних поступило сообщение от завуча одной из средних школ Заводоуковска о том, что на школьной дискотеке появился пьяный 16-летний ученик.

Подросток числился в проблемных. С пятого класса потерял интерес к учёбе, часто пропускал занятия без уважительной причины и курил. Кроме того, находился на учёте в ПДН за употребление алкоголя.

Инспектор полиции приехала в школу. И, не задокументировав происшествие, как положено, сразу же предложила вызванной в школу матери подростка сопроводить сына на медосвидетельствование. Женщина сперва согласилась.

«В приёмном отделении областной больницы инспектор ПДН передала врачу-терапевту протокол с направлением подростка на освидетельствование, но мать вдруг передумала. Она категорически запретила сыну проходить эту процедуру и, по словам инспектора ПДН, ударила её в грудь. Да так, что та больно стукнулась спиной об косяк. Мать вызвала по телефону своих родителей, которые приехали на машине и забрали внука», — передаёт показания полицейской судебная пресс-служба.

Сотрудница ПДН пыталась через суд привлечь мать подростка к уголовной ответственности по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти…»). Мать уверяла, что не била инспектора, а только случайно зацепила её на выходе из двери, которую правоохранительница перегородила.

В судебном заседании было установлено, что действия родительницы были направлены не на причинение насилия к представителю власти, а на реализацию своего конституционного права на свободу передвижения, выбора места пребывания и на личную неприкосновенность. В Заводоуковском районном суде полицейской отказали в удовлетворении иска, а мать подростка признали невиновной.