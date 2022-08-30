Тюмень, 30 августа 2022, 07:52 — REGNUM В Тюменской области суд поставил точку в скандале между инспектором ПДН и матерью подростка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Полиция
Полиция
Мвд.рф

Из материалов дела следует, что вечером 28 декабря 2018 года инспектору по делам несовершеннолетних поступило сообщение от завуча одной из средних школ Заводоуковска о том, что на школьной дискотеке появился пьяный 16-летний ученик.

Подросток числился в проблемных. С пятого класса потерял интерес к учёбе, часто пропускал занятия без уважительной причины и курил. Кроме того, находился на учёте в ПДН за употребление алкоголя.

Инспектор полиции приехала в школу. И, не задокументировав происшествие, как положено, сразу же предложила вызванной в школу матери подростка сопроводить сына на медосвидетельствование. Женщина сперва согласилась.

«В приёмном отделении областной больницы инспектор ПДН передала врачу-терапевту протокол с направлением подростка на освидетельствование, но мать вдруг передумала. Она категорически запретила сыну проходить эту процедуру и, по словам инспектора ПДН, ударила её в грудь. Да так, что та больно стукнулась спиной об косяк. Мать вызвала по телефону своих родителей, которые приехали на машине и забрали внука», — передаёт показания полицейской судебная пресс-служба.

Сотрудница ПДН пыталась через суд привлечь мать подростка к уголовной ответственности по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти…»). Мать уверяла, что не била инспектора, а только случайно зацепила её на выходе из двери, которую правоохранительница перегородила.

В судебном заседании было установлено, что действия родительницы были направлены не на причинение насилия к представителю власти, а на реализацию своего конституционного права на свободу передвижения, выбора места пребывания и на личную неприкосновенность. В Заводоуковском районном суде полицейской отказали в удовлетворении иска, а мать подростка признали невиновной.