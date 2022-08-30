Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбургской области школы готовы к началу нового учебного года. Об этом заявил министр образования Алексей Пахомов.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

В школы 1 сентября пойдут 249 тысяч детей. Это на 4,5 тыс. больше, чем в 2021 году. Первоклассниками станут свыше 26 тысяч ребят.

Глава минобра также сообщил, что новый учебный год начнется в очном формате. »Это замечательно. Что касается дальнейших прогнозов, то это во многом зависит от нас с вами», подчеркнул он и призвал оренбуржцев соблюдать рекомендации врачей, бережно относиться к своему здоровью, вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию от ковида.