Барселона, Испания, , 07:50 — REGNUM Заместитель генерального секретаря и официальный представитель партии «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) Марта Вилальта призвала партию «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) не переносить свои «внутренние разногласия» на учреждения и попросила предложить «как можно скорее» имя преемника Лауры Боррас на посту председателя парламента. Об этом пишет агентство EFE.

Парламент Каталонии Fred Romero

На пресс-конференции в штаб-квартире республиканцев в Барселоне, посвященной возвращению политической активности после летнего перерыва, Вилальта дала понять, что республиканцы «подтверждают», что решение отстранить Боррас от должности члена и председателя парламента за ее связи с делом о коррупции было «правильным».

Лаура Боррас была отстранена от должности главы парламента в конце июля 2022 года из-за судебного разбирательства по делу о коррупции.

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