Томск, 30 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В преддверии нового учебного года в церквях Томской епархии пройдут молебны на начало нового учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе епархии.

Андрей Репин ИА REGNUM В ожидании молебна

В Воскресенской церкви Томска молебен состоится сегодня, 30 августа в 18:30 по местному времени. Митрополит Томский и Асиновский Ростислав совершит молебен 31 августа в Богоявленском кафедральном соборе Томска.

Молебны в последний день школьных каникул состоятся также в Богородице-Алексиевском монастыре, в храме иконы Божией Матери «Одигитрия» Смоленская в селе Мельниково, в Успенской церкви в Лоскутово, в храме святителя Николая Чудотворца в селе Тимирязевское и так далее.

«По традиции Русской Православной Церкви в преддверии 1 сентября в храмах совершаются молебны на начало нового учебного года. Это особый чин, в котором школьники и студенты, а также их родители и преподаватели просят божьей помощи в постижении знаний и молятся о здоровье учеников», — добавили в епархии.