Владивосток, , 07:56 — REGNUM Российскому Дальнему Востоку уделяется большое внимание — одна из сессий в деловой программе VII Восточного экономического форума во Владивостоке будет посвящена теме созданию нового качества жизни для людей — «Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития». Деловая программа форума опубликована на официальном сайте ВЭФ.

Живая скульптура на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021 Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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Дальний Восток — один из самых урбанизированных макрорегионов России. В рамках глобальных вызовов, которые стоят перед Россией важно рассматривать города как опорные пункты будущей стратегии трансформации экономики макрорегиона. Фиксация вызовов, встающих перед дальневосточными городами, — одна из задач экспертного сообщества.

В рамках сессии участники рассмотрят системные вызовы с точки зрения населения, бизнеса и управления. Системное мастер-планирование — новый для дальневосточных городов формат работы по достижению нового качества жизни и экономического развития города.

«Какие ключевые выводы — как с точки зрения методического применения инструмента мастер-планирования, так и с точки зрения системных городских процессов — были получены благодаря этой работе и как мастер-план будет интегрироваться в систему принятия решений? Каков образ будущего городов Дальнего Востока? Вызовы в каких отраслях на сегодняшний момент являются ключевыми для городов Дальнего Востока с позиции жителей, предпринимателей и управленцев? Какие меры поддержки, в том числе финансовые и законодательные, могут помочь в ответах на ключевые вызовы для городов макрорегиона? Какую роль в решении масштабных задач развития дальневосточных городов может сыграть бизнес?» — круг вопросов, которые обсудят участники и эксперты на сессии 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из значимых сессий в деловой программе VII Восточного экономического форума во Владивостоке станет тема северного завоза: «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира». Участникам 6 сентября предстоит обсудить северный завоз как новую систему снабжения.