Чебоксары, , 07:46 — REGNUM В Чувашии будут выделяться средства из республиканского бюджета на захоронение военнослужащих и лиц, проходивших службу в Росгвардии. Соответствующее постановление подписал 29 августа глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данным решением утверждена методика и правила распределения трансфертов из республиканского бюджета «на возмещение понесённых затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением погибших (умерших) военнослужащих» и лиц, проходивших службу в войсках Росгвардии. Средства будут выделяться из резервного фонда регионального правительства.

«Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях возмещения понесённых бюджетами муниципальных районов, бюджетами муниципальных округов и бюджетами городских округов Чувашской Республики затрат на захоронение военнослужащих в размере до 100 тыс. рублей на одного человека», — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что будут возмещаться затраты на захоронение военнослужащих, за исключением расходов «на ритуальные услуги, услуги по изготовлению и установке надгробных памятников», которые оплачиваются в соответствии с федеральным постановлением.

Данное постановление вступит в силу через десять дней и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Напомним, что ранее в Чувашии единовременную выплату добровольцам батальона связи «Атӑл» увеличили с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии принят региональный закон о единовременных выплатах семьям военнослужащих-земляков, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции России на территории б. УССР. Речь идёт о сумме в размере 1 млн рублей.

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