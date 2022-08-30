Пекин, , 07:43 — REGNUM Попытки нарушить суверенитет и территориальную целостность Сирии необходимо прекратить, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе выступления в Совбезе организации.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, проведение Соединенными Штатами военных операций на сирийской территории является нарушением суверенитета и территориальной целостности республики. Дипломат указал, Сирия имеет право обороняться в соответствии со статьей 51 устава ООН.

«Незаконное присутствие иностранных вооруженных сил и проведение незаконных военных операций в Сирии должно прекратиться», — отметил представитель Китая.

Дипломат подчеркнул, что народ Сирии сам должен определять свою судьбу и будущее без вмешательства внешних сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал незаконным присутствие США на сирийской территории. По его словам, Вашингтон таким образом подрывает независимость и территориальную целостность республики.

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