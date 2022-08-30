Пермь, , 07:42 — REGNUM

Аварийный дом Gov.karelia.ru

В Перми прокуратура в судебном порядке потребовала изменить срок расселения аварийного дома. Суд встал на сторону надзорного ведомства, сообщили в краевой прокуратуре.

Аварийный многоквартирный дом на ул. Ямпольской полежит сносу. Чиновник запланировали отселение пермяков до 31 декабря 2026 года.

«Однако текущее состояние дома угрожает жизни и здоровью людей, в нём проживающих: выявлены многочисленные трещины в плитах перекрытий, следы их повсеместного замачивания, оголение арматуры. Ещё в 2019 году в одном из подъездов произошло обрушение лестничного пролёта», — сказали в прокуратуре.

Ведомство просило признать сроки расселения неразумными и незаконными. Объект опасен. Ленинский райсуд города признал требование обоснованным и обязал мэрию в течение месяца с момента вступления решения в силу принять новые разумные сроки расселения. Решение в законную силу не вступило.