Екатеринбург, 30 августа, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Список субсидируемых маршрутов из Екатеринбурга расширен. Благодаря субсидированным билетам из уральской столицы можно будет улететь по 28 маршрутам, сообщили в Росавиации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт авиакомпании Red Wings

Выполнять субсидированные рейсы будут несколько авиакомпаний. В частности, Red Wings будут летать в Барнаул, Белгород, Белоярский, Владикавказ, Воронеж, Кемерово, Махачкалу, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов, Томск, Ульяновск и Уфу. Субсидированные рейсы будут выполняться до 31 декабря.

«Руслайн» из Екатеринбурга будет летать по трём направлениям: в Нижневартовск, Калугу и Тамбов. Utair будет располагать субсидированными билетами в Нягань, Советский, Ханты-Мансийск. Субсидированными направлениями также обеспечены «Ямал», «Азимут» и «ЮТВ Аэро».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего перечень субсидированных рейсов расширен до 4448 маршрутов. Перераспределение бюджетных средств обусловлено ограничением полётов в 11 аэропортов на юге России.