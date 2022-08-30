Мадрид, , 07:36 — REGNUM Министр образования Испании Пилар Алегрия заявила, что Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) начинает политический год с «четким желанием переломить» результаты опросов, которые в основном отдают победу на грядущих парламентских выборах оппозиционной «Народной партии» (Partido Popular). Об этом пишет агентство EFE.

Флаг Испании Efraimstochter

Она также обвинила «Народную партию» в препятствовании действиям правительства и в продолжении голосования в режиме «против» в отношении всех правительственных инициатив.

Накануне в СМИ опубликовали соцопрос по парламентским выборам. Если бы выборы состоялись сегодня, то первое место на них бы одержала «Народная партия», при этом результат оппозиции улучшился по сравнению с июлем 2022 года.