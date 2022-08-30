30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Растущие цены на газ и электричество заставляют европейские власти искать новые возможности для экономии

Владимир Бадмаев, , 09:07 — REGNUM Новый учебный год ещё не начался, однако европейские власти уже задумались об отоплении школ зимой в связи с выросшими ценами на газ и электричество. В целях экономии школы предлагают перевести на сокращённую неделю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858.

Впервые об этом заговорили в Великобритании, где некоторые предложили открывать школы лишь на три дня в неделю. Правительство отрицает подобные намерения, однако дискуссии продолжаются.

Между тем идея сокращения учебной недели находит всё больше поддержки среди директоров итальянских школ, передаёт Corriere della Sera. Впрочем, в Италии не столь радикально подошли к вопросу, предложив ввести пятидневку вместо шестидневной недели.

По словам вице-президента провинции Верона Давида Ди Микеле, счета за электроэнергию в учебных заведениях могут вырасти вдвое по сравнению с 2020 годом. Политик считает, что короткая неделя позволит им «амортизировать важные расходы».

Мэр Виченцы Франческо Руокко назвал идею хорошей, но требующей изучения, поскольку сокращение недели потребует сложной реорганизации. Мэр города Беневенто Клементе Мастелла заявил о необходимости сокращения расходов ввиду ожидающейся «трудной зимы». Впрочем, окончательное решение, по его словам, должно остаться за директорами.

Однако есть и альтернативные предложения. В их числе — снижение температуры в учебных заведениях на один-два градуса или перенос занятий второй смены на более раннее время. Руководитель римского отделения профсоюза учителей предложил поставить в школах стеклопакеты, а ученикам носить тёплые свитера.

Пользователи соцсетей в связи с этим призвали власти снизить температуру в государственных учреждениях, но не трогать школы. Многие возмущаются, что у страны есть деньги на оружие для Киева, а на своих детей нет.

«Бедная школа и бедные школьники! Когда политики не умеют работать, они начинают резать расходы», — прокомментировала Лидия Л.

Альберт Анкер. Сельская школа в Шварцвальде

«Ещё какие-нибудь оправдания придумают? После того, что они устроили из-за коронавируса. Почему бы вам просто не упразднить школы вообще? Вот к чему они стремятся», — считает Раффаэлла К.

«Итак, школы будут на день меньше работать, чтобы экономить газ… В это время 20 или больше детей будут сидеть дома, включая обогреватели. По сути, закрыли одно здание, чтобы энергия сжигалась в 20 домах», — пишет Алессандро В.

«Отлично придумано! Школа не платит за отопление, а семьи, которые должны держать детей дома, платят ещё больше. А вопросы с качеством обучения остаются где-то позади», — добавила Элена К.

«С другой стороны, деньги на оружие для комика есть… кого волнуют школы?» — возмущается Сара Э.

«Давайте выключим отопление в государственных кабинетах, банках и так далее, но оставим школы в покое», — призвала Грациелла Р.

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей отмечают, что раньше в школах зачастую совсем не было отопления, а ученики сидели за партами в куртках.

«На Сицилии в шестидесятые годы школы совсем не отапливались. Зимой нас одевали соответствующе, и мы нормально учились», — поделилась Аделе Ф.

«В моё время мы приходили в школу в восемь часов, отопление выключали в десять. Мы сидели на уроках в куртках и перчатках. Современные школы слишком тёплые», — заметила Клаудиа Л.

«Мы воспитываем поколение, не способное ни на какие лишения. Сделаем как в Германии — 19 градусов и один лишний свитер. Всё, проблема решена», — вставил Сальво К.

«В моей школе мы ходили в пальто, отопление было минимальное. Зато в государственных учреждениях носили рубашки с короткими рукавами из-за жары», — заключила Даниела Ч.

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