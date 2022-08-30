Пермь, 30 августа, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В Пермском крае в новом учебном году подорожает питание в начальной школе, сообщает ИА »Текст » со ссылкой на минобр региона.

Пресс-служба администрации Оренбурга Школьная столовая

С 1 сентября обед ученика начальных классов обойдётся в 83,23 рубля. До этого стоимость составляла 79 рублей. Норматив финансирования школьного питания в начальных классах увеличен до 10%.

Стоит отметить, что на организацию бесплатного школьного питания в крае заложено свыше 2,2 млрд рублей. Это на 220,2 млн рублей превышает прошлогодний объём. Источниками финансирования являются региональный и федеральный бюджеты.