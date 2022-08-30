Благовещенск, , 07:53 — REGNUM Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в Амурской области. В столице региона Благовещенске отец ударил ножом сына, игравшего в видеоигры, сообщило ИА Amur. Life.

Нож Nversia.ru

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Отец был недоволен тем, что сын проводит за компьютером слишком много времени. Удар пришёлся в грудь молодого человека. Подростку 17 лет, он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии.

Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержание. Наказание по возбуждённой в отношении него статье 111 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии мужчину заподозрили в убийстве сыновей-инвалидов и супруги.