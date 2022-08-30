Тегеран, , 07:36 — REGNUM 29 августа президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что восстановление и укрепление связей между Исламской Республикой и Саудовской Аравией идет на пользу безопасности региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Президент Ирана выступал на встрече с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в Тегеране.

Раиси упомянул посреднические усилия Ирака, которые привели к пяти раундам переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, заявив, что эти усилия были полезными.

Он также отметил, что инициативы Ирака, направленные на укрепление регионального сотрудничества, свободного от иностранного вмешательства, оказались эффективными.

Высокопоставленный иракский дипломат, со своей стороны, поблагодарил Иран за его постоянные усилия по защите безопасности и стабильности в его стране и поддержку политического процесса по формированию нового правительства.