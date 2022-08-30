Ульяновск, 30 августа, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области подвели предварительные итоги развития детского туризма, которое ведётся по нескольким направлениям в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Участники программы стали более 100 тыс. школьников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На заседании в правительстве обсудили реализацию поручения президента России Владимира Путина о продвижении школьного о туризма для детей. В Ульяновской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по программе детского кешбэка в 2022 году ожидается увеличение на 30% числа родителей, которые получат возмещение части стоимости оплаченной туруслуги, в том числе за счёт расширения перечня участников. Напомним, что в прошлом году ульяновские родители приобрели 3600 путёвок для отдыха и оздоровления детей на сумму 43 млн рублей.

Также в рамках нацпроекта поддерживаются региональные инициативы по развитию туристской инфраструктуры и продвижению потенциала Ульяновской области, в том числе проектов по развитию и поддержке детского туризма. В 2022 году реализовано 11 проектов — в частности, построены новые объекты в историко-культурном парке «Засечная черта», запущены маршруты «К заповедным берегам геопарка «Ундория» и «Назад в СССР», модернизирована краеведческая тропа к памятнику природы «Болото Кочкарь».

Всего в Ульяновской области насчитывается порядка 125 действующих туристских маршрутов, которые с начала 2022 года посетили свыше 100 тыс. школьников. Помимо этого, запущен проект по интеграции маршрутов в образовательные программы «Уроки краеведения», который представляет цикл экскурсий по достопримечательностям Ульяновской области: в этом году участниками программы стали почти 750 человек.

По данным властей, в мае 2022 года разработано дополнительно десять культурно-познавательных маршрутов, которые предназначены для детей разных возрастов. Школьникам предлагается посетить памятники природы, объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории. Летом участниками экскурсий стали около 4 тыс. детей.

Напомним, в 2023 году Ульяновская область получит федеральные средства на развитие туристической инфраструктуры, включая кемпинги и автокемпинги. Речь идёт о 68 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обсудил с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских вопросы развития туристической отрасли.

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