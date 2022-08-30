Токио, 30 августа, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран G7 проведут встречу, предшествующую саммиту глав G7 Хиросиме в 2023 году, в курортном городке Каруидзава в префектуре Нагано. Об этом глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси 30 августа заявил на пресс-конференции в Токио.

Mofa.go.jp Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

Ёсимаса Хаяси «На сегодняшнем заседании правительства генеральный секретарь кабинета министров (Хирокадзу Мацуно) объявил, что встреча глав МИД G7 пройдёт в городе Каруидзава в префектуре Нагано».

Хаяси отметил, что при выборе для министерской встречи города, который «находится посреди богатой природы» и уже принимал различные международные мероприятия, также учитывались и вопросы обеспечения безопасности.

В ходе этой же конференции министр финансов Японии Сюнъити Судзуки проинформировал собравшихся, что глав минфинов и центробанков G7 для подобного совещания примет город Ниигата.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Японии планирует включить затраты на проведение предстоящего саммита G7 в Хиросиме, которые составят 19,9 млрд иен (около $145 млн), в бюджетный запрос ведомства на 2023 финансовый год.