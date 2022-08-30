Владивосток, 30 августа, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Одной из значимых сессий в деловой программе VII Восточного экономического форума во Владивостоке станет тема северного завоза: «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира». Участникам 6 сентября предстоит обсудить северный завоз как новую систему снабжения. Деловая программа форума опубликована на официальном сайте ВЭФ.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павильон Чукотского АО на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021

Читайте также: ВЭФ-2022: бегство иностранных компаний из России — беда или радость?

Северный завоз охватывает населённые пункты 25 российских регионов с населением более 3 млн человек. Ежегодно в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности завозят около 3,1 млн тонн грузов жизнеобеспечения. 75% составляют топливно-энергетические ресурсы. Прямые расходы бюджетов на северный завоз достигают 14,2 млрд рублей в год. Обеспечение бесперебойного снабжения территорий северного завоза — важное условие стабильного развития страны. Эта задача является зоной особого внимания и контроля со стороны президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что во исполнение поручения президента правительство РФ разрабатывает проект федерального закона о северном завозе, принятие которого позволит обеспечить надежность и своевременность снабжения, а самое главное, снизить стоимость товаров для северян.

«Каковы направления повышения эффективности северного завоза — правовой, транспортно-логистический и финансовый аспекты, цифровые инструменты, возможности Северного морского пути? Какие лучшие практики регионов Крайнего Севера могут быть использованы для оптимизации северного завоза?» — эти и другие тематические вопросы обсудят участники форума.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из сессий деловой программы VII Восточного экономического форума будет посвящена уходу иностранных компаний из России: «Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых». Что это беда или радость — на эти вопросы предстоит ответить участникам диалога.