Мадрид, , 07:29 — REGNUM Министерство экологического перехода и демографических проблем созвало все парламентские фракции на встречу 1 сентября, чтобы начать переговоры о переработке плана действий на случай чрезвычайных ситуаций в энергетике. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление лидера «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньеса Фейхоо.

Альберто Нуньес Фейхоо PP Comunidad de Madrid

План по энергосбережению был утвержден на прошлой неделе после того, как было принято обязательство по внесению в него возможных поправок.

Фейхоо рассказал на пресс-конференции о предстоящем заседании, которое он назвал «массовым», поскольку на него были вызваны как фракции с небольшим количеством депутатов, так и оппозиционная «Народная партия».