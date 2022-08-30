Тегеран, 30 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. 29 августа министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в Ираке должны быть сохранены спокойствие и национальное единство, а внутренние вопросы должны решаться в правовых рамках без подрыва авторитета правительства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Высокопоставленный иранский дипломат сделал это замечание на встрече со своим иракским коллегойФуадом Хусейном в Тегеране. Министры иностранных дел двух стран также обсудили региональные события и двусторонние связи.

Амир Абдоллахиан подчеркнул необходимость реализации ранее достигнутых договоренностей по расширению двусторонних отношений, особенно в экономической сфере.

Фуад Хусейн, со своей стороны, заявил, что отношения Тегерана и Багдада имеют особую значимость, и выразил благодарность за подход Ирана к внутренним событиям в Ираке.

Он отметил, что безопасность Ирака и Ирана взаимосвязана, подчеркнув при этом, что его страна никогда не позволит использовать свою территорию для угроз в адрес Исламской Республики.