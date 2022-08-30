Анкара, , 07:27 — REGNUM Турция выражает обеспокоенность в связи с проходящими в Ираке столкновениями и беспорядками, сообщает пресс-служба турецкого МИД.

Ирак Osd.mil

«События в Багдаде стали угрозой стабильности, единству и безопасности страны. Стабильность и безопасность дружественного и братского Ирака имеют жизненно важное значение для Турции. В связи с этим мы обеспокоены насилием, распространившимся по стране», — заявили в ведомстве.

Анкара также призвала все конфликтующие в Ираке стороны проявить сдержанность и прекратить противостояние. Также дипломаты выразили надежду, что напряженность удастся снизить мирным путем через диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Ирака Багдаде и городе Басра начались столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными группировками его противников. По предварительным данным, в ходе столкновений погибли не менее 20 человек. Отмечалось, что стороны применяют в боях стрелковое оружие и минометы.

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