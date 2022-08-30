Брюссель, , 07:26 — REGNUM Процесс выдачи виз гражданам России могут лишь замедлить, но не запретить совсем своим «политическим решением» главы МИД стран Евросоюза. Об этом 29 августа пишет издание Politico.

Шенгенская виза Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что настрой противников России и Белоруссии запретить гражданам этих двух стран выдачу виз в страны Европы, либо ввести дополнительные жёсткие ограничения, не вызывает ответного энтузиазма у других членов блока. Даже призывы о вводе новых санкционных мер встречают в ЕС крайне прохладно.

Ожидается. что министры стран ЕС придут к общему политическому соглашению, которое усложнит процесс выдачи виз гражданам России, замедлит его и сделает дороже. При этом уточняется, что призыв Франции и Германии продолжать выдавать визы российским гражданам, не связанным с правительством страны, разозлил сторонников полного запрета. В Евросоюзе уточнили, что более радикальные решения, связанные с вопросом о визах для граждан России, могут быть представлены к концу текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Польша будет требовать от Евросоюза запрета на выдачу виз гражданам России.

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