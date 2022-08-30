Омск, , 07:25 — REGNUM Конец августа и начало сентября порадуют жителей Омской области летним теплом. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Лето Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам начальника отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елены Адаренко, 30–31 августа местами по Омской области пройдут небольшие дожди. Температура повысится. Ночью будет от +9…+14 °С до +11…+16 °С, днём — от +24…+29 °С до +26…+31 °С.

В начале сентября по-летнему жарко будет на большей части территории региона. Однако под влиянием атмосферных фронтов возможен дождь с грозой. Ночью ожидается +12…+17 °С, днём столбики термометров поднимутся до +27…+32 °С. В северных районах Омской области будет немного прохладнее — ночью +9…+14 °С, днём +21…+26 °С.

1 сентября, в День знаний, синоптики не прогнозируют в Омске существенных осадков. Ночью будет +16…+18 °С, днём +29…+31 °С. Ветер юго-западный, западный, ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с.

Напомним, в Омской области до 2 сентября действует штормовое предупреждение. Прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости).

Добавим, в Омске 1 сентября максимальная температура воздуха (+32,1 °С) была зарегистрирована в 2002 году, минимальная (+0,2 °С) — в 1986 году.

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