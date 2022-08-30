Оренбург, , 07:24 — REGNUM В Оренбургской области продолжается сбор урожая зерна. Аграрии намолотили уже более 3 млн тонн зерновых, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Зерно M.government.ru

Средняя урожайность составляет 19,1 центнера с гектара. Это на 11,3 центнера выше прошлогодней.

На сегодняшний день убрано 66% засеянных сельхозугодий. Намолот составил свыше 3001,5 тысячи тонн. Годом ранее объём собранного урожая был более чем вдвое меньше. Тогда аграрии собрали 1,3 млн зерна, обработав 90% площадей.

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