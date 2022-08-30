Тегеран, , 07:37 — REGNUM Иран на неопределенный срок закрыл свою границу с Ираком на фоне политических беспорядков в арабской стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 августа.

Иран и Ирак на карте мира Izzedine

Заместитель министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности Маджид Мирахмади заявил, что граница будет оставаться закрытой до дальнейшего уведомления, причем иранские паломники не смогут использовать приграничные районы для посещения Ирака.

Власти провинции Илам, которая расположена на западе Ирана, также потребовали от иранцев, приехавших в провинцию, отменить свою поездку через пограничный район Мехран.

Тем временем международный аэропорт Имама Хомейни, расположенный недалеко от Тегерана, опубликовал заявление, в котором говорится, что некоторые авиакомпании отменили рейсы в иракскую столицу Багдад из-за сложившейся там ситуации.

Кроме того, посольство Ирана в Багдаде попросило иранских граждан, находящихся в настоящее время в Ираке, избегать поездок в столицу, а также в города Кадхимия и Самарра.

Иракская армия объявила общенациональный комендантский час после того, как сторонники Муктады Садра, который возглавляет Движение садистов, взяли штурмом президентский дворец в Зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.