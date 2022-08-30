Улан-Удэ, 30 августа, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Бурятии суды эвакуировали после поступления сообщений о минировании. Письма с угрозами поступили в Советский, Железнодорожный, Октябрьский районные суды Улан-Удэ, Арбитражный суд Бурятии, а также ряд районных судов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудников к настоящему времени вывели из зданий. На месте работают спецслужбы.

По данным администрации Джидинского района, сообщение поступило на электронную почту районного суда. В результате эвакуированы два здания.

«Оперативные службы выехали на место. Здание оцеплено, сотрудники эвакуированы», — говорится в сообщении.