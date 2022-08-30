Сеул, 30 августа, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Южнокорейские военно-морские силы приняли участие вместе с США в военных учениях у берегов Гуама, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Учения Pacific Vanguard проходили с 21 по 29 августа у берегов Гуама. В них принимали участие военно-морские силы Южной Кореи, США, Австралии, Канады и Японии. С южнокорейской стороны в маневрах участвовали эсминец «Мунму Тэван» водоизмещением 4400 тонн и эсминец «Седжон Тэван» водоизмещением 7600 тонн.

В ходе маневров боевые корабли отработали ряд упражнений, включая поиск и уничтожение подводных лодок противника. Также проводились учения морской авиации и ракетные стрельбы. Отмечается, что южнокорейские ВМС участвуют в таких учениях регулярно с 2019 года.