Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2022, 07:21 — ИА Регнум. На Камчатке в бухте Раковая и Петропавловская замечено красное цветение воды. Гидробиологи «КамчатНИРО» провели отбор проб и заверили, что численность потенциально вредоносных микроводорослей мала, сообщается на сайте института.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Ученые взяли пробы воды в тех точках, где вода имела красный оттенок. Выяснилось, что изменение цвета произошло из-за наличия инфузории мерионекта, которая живет в симбиозе с окрашенными в пурпурный цвет криптомонадами — криптофитовыми одноклеточными водорослями.

«В бухтах Раковая и Петропавловская численность мерионекты составила не менее 600 экз./мл. Скопления мерионекты в виде клубящихся красных роев, сложенных из мелких точек, можно увидеть невооруженным глазом, после зачерпывания воды из красного пятна широкогорлой емкостью, например ведром. Скопления эти в солнечный день держатся не более 2 минут, потом мерионекта равномерно распределяется по всему объему и вновь становится незаметной», — рассказала заведующая лабораторией рыбохозяйственной экологии Екатерина Лепская.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке специалисты управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ежемесячно следят за составом воды у берегов региона. Последние взятые пробы дают уверенность в том, что «красные приливы» не повторятся.