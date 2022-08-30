Рио-де-Жанейро, Бразилия, 30 августа, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа консул Германии Уве Герберт Хан вернулся на родину. Об этом пишет бразильский портал G1.

kropekk_pl Убийство

«Освобожденный три дня назад без каких-либо ограничительных мер немецкий консул Уве Герберт Хан, обвиненный прокуратурой Рио-де-Жанейро в убийстве собственного мужа, бельгийца Вальтера Анри Максимилиана Биоту, вернулся в Германию», — сообщили журналисты.

Отмечается, что дипломат отправился из Рио-де-Жанейро во Франкфурт вечером 29 августа и уже находится на территории Евросоюза.

Полиция задержала немецкого консула 7 августа после смерти его супруга. Полиции Хан заявил, что погибший упал и ударился головой, однако судмедэкспертиза нашла следы насильственной смерти. Полиция не исключает, что Хан пытался скрыть следы убийства.

Впоследствии немецкий суд заявил о «вопиющем превышении сроков подачи уголовного дела» прокурорами и освободил Хана из-под стражи, вопреки заявлениям прокуратуры и возможности побега дипломата из страны.