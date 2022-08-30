Владивосток, , 07:18 — REGNUM Одна из сессий деловой программы VII Восточного экономического форума будет посвящена уходу иностранных компаний из России: «Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых». Что это беда или радость — на эти вопросы предстоит ответить участникам диалога. Деловая программа форума опубликована на официальном сайте ВЭФ.

Владимир Путин. Пленарное заседание Восточного экономического форума ВЭФ-2021 Kremlin.ru

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В результате санкций и беспрецедентного медийного давления недружественных стран с российского рынка ушли более 1200 иностранных компаний. Общий объем выручки ушедших компаний составляет до 90–100 млрд долларов, или 5,6% ВВП РФ, а количество работавших в них и у их поставщиков — около 200 тыс. человек.

Отмечается, что, например, производство и продажи автомобилей, сельхоз- и другой техники значительно снизились. Многие компании испытывают проблемы с получением необходимого им для инвестиционных проектов оборудования, поставками компонентов. В то же время уход западного бизнеса, например, из сегмента потребительских товаров может освободить место для российских поставщиков.

«Смогут ли они воспользоваться этой возможностью? Каковы перспективы российского бизнеса? Какой эффект на экономику в целом от ухода иностранных компаний стоит ожидать?» — основные вопросы, которые обсудят спикеры на предстоящей 6 сентября сессии.

Как сообщало ИА REGNUM, в деловой программе ВЭФ-2022 на 5 сентября запланирована сессия «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», где участники обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества регионов Дальнего Востока России и членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в интересах повышения благосостояния населения стран-участниц.