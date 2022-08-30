Тегеран, 30 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 29 августа посол Ирана в Ашхабаде заявил, что товарооборот между Ираном и Туркменистаном в первой половине 2022 года превысил их общий товарооборот в 2021 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Pixabay.com Флаг Туркмении

Голам Аббас Арбаб-Халес заявил агентству IRNA на церемонии открытия пограничного рынка Баджиран, что активная экономическая дипломатия Ирана вызвала всплеск торговли с Туркменией.

Арбаб-Халес отметил, что товарооборот между двумя странами достиг 233 миллионов долларов в первой половине 2022 года, в то время как их товарооборот составил 227 миллионов долларов за весь 2021 год.

Он также представитель прогноз, что к концу 2022 года объем торговли между двумя странами увеличится в два раза, отметив, что резкий рост стал возможен благодаря новой политике Ирана в расширении экономических связей с соседями.