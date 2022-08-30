Оренбургский район, Оренбургская область, 30 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области будут судить мужчину, который незаконно лишил контролёра газовой службы свободы и угрожал оружием. Решается вопрос о назначении судебного заседания, сообщили в пресс-службе Оренбургского районного суда.

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По данным судебной инстанции, контролёр совершала обход с целью снять показания счётчиков. В очередном доме хозяин неожиданно закрыл дверь и направил в сторону женщины ружьё. Оренбуржец требовал разобраться в счетах, утверждая, что у него имеется переплата.

Агрессивный мужчина незаконно удерживал контролёра в течение получаса. Теперь оренбуржец окажется на скамье подсудимых. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по требованию прокуратуры в Кувандыке сделан перерасчёт платы за отопление. Жителям 14 многоквартирных домов вернут более 2 млн рублей, которые они переплатили за тепло.