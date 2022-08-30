Тегеран, , 09:08 — REGNUM Развитие сотрудничества между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и Иранской энергетической биржей (IRENEX) привело к значительному увеличению экспорта энергетических продуктов страны в период с 23 июля по 22 августа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 августа.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Объем экспорта энергоносителей увеличился до более чем 107,5 миллионов долларов США за счет использования внутренних и международных фондовых рынков IRENEX.

По данным министерства нефти Ирана, на международном фондовом рынке IRENEX было продано около 100 тыс. тонн мазута, 83 174 тонны керосина, 43 320 тонн дизельного топлива и 10 тыс. тонн природного газового конденсата с месторождения Южный Парс, а на внутреннем фондовом рынке IRENEX было продано 23 808 тонн природного газового конденсата в указанный период.

Валютная выручка от экспорта энергоносителей составляет 107 555 миллионов долларов.