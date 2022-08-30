Тегеран, 30 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Развитие сотрудничества между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и Иранской энергетической биржей (IRENEX) привело к значительному увеличению экспорта энергетических продуктов страны в период с 23 июля по 22 августа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Объем экспорта энергоносителей увеличился до более чем 107,5 миллионов долларов США за счет использования внутренних и международных фондовых рынков IRENEX.

По данным министерства нефти Ирана, на международном фондовом рынке IRENEX было продано около 100 тыс. тонн мазута, 83 174 тонны керосина, 43 320 тонн дизельного топлива и 10 тыс. тонн природного газового конденсата с месторождения Южный Парс, а на внутреннем фондовом рынке IRENEX было продано 23 808 тонн природного газового конденсата в указанный период.

Валютная выручка от экспорта энергоносителей составляет 107 555 миллионов долларов.