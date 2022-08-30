NIOC экспортировала свыше $107 млн через Иранскую энергетическую биржу
Тегеран, 30 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Развитие сотрудничества между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и Иранской энергетической биржей (IRENEX) привело к значительному увеличению экспорта энергетических продуктов страны в период с 23 июля по 22 августа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 августа.
Объем экспорта энергоносителей увеличился до более чем 107,5 миллионов долларов США за счет использования внутренних и международных фондовых рынков IRENEX.
По данным министерства нефти Ирана, на международном фондовом рынке IRENEX было продано около 100 тыс. тонн мазута, 83 174 тонны керосина, 43 320 тонн дизельного топлива и 10 тыс. тонн природного газового конденсата с месторождения Южный Парс, а на внутреннем фондовом рынке IRENEX было продано 23 808 тонн природного газового конденсата в указанный период.
Валютная выручка от экспорта энергоносителей составляет 107 555 миллионов долларов.