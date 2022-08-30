Биробиджан, , 07:13 — REGNUM К главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну с просьбой увековечить память военнослужащих-защитников ДНР и ЛНР — старшины Сергея Зозуленко и матроса Алексея Чернадчука — обратились жители посёлка Бира Облученского района. Память о погибших героях должна жить вечно, написал губернатор 30 августа своём телеграм-канале.

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В посёлке благоустроят сквер Победы и будут называть улицы именами героических погибших в ходе спецоперации земляков.

«Они сражались за будущее нашей страны, боролись с националистами. Безусловно, память о них должна жить вечно! В начале учебного года установим в местной школе «Парту героя» с именами ребят. Обязательно развернём в области работу по увековечиванию памяти героев-земляков. Улицы, школы, скверы должны носить имена наших защитников», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае предложил увековечить память о погибших защитниках Донбасса в названиях улиц в посёлках и городах края губернатор Камчатки Владимир Солодов.