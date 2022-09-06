Москва, 7 сентября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы России при поддержке подразделений Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают специальную военную операцию на территории Донбасса и бывшей УССР. Несмотря на применяемую киевским террористическим режимом и его боевиками тактику выжженной земли, попытки прикрываться мирным населением и гражданскими объектами, задачи СВО планомерно выполняются, военная инфраструктура режима и живая сила, выполняющая приказы Зеленского, ежедневно уничтожаются союзными войсками. Все новости о специальной военной операции — в трансляции ИА REGNUM.