Тегеран, , 08:45 — REGNUM 29 августа президент Ирана Ибрагим Раиси принял участие в своем первом брифинге для прессы с момента вступления в должность с иранскими и иностранными СМИ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Президент подчеркнул тот факт, что проблемы в стране следует решать, полагаясь на внутренние возможности, а не дожидаясь, пока иностранные государства изменят свой подход.

Раиси назвал внутреннее производство самым важным вопросом на повестке дня, заявив, что опора на иностранные компании не решит никаких проблем.

В другом месте своего выступления президент подтвердил решимость правительства снизить инфляцию.

В ответ на вопрос о полноправном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и его влиянии на развитие отношений Тегерана с Пекином и другими странами, он отметил, что присутствие Ирана в ШОС и его сотрудничество с государствами-членами очень важны.