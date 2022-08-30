Чебоксары, , 07:05 — REGNUM В Козловском районе Чувашии выясняют детали происшествия, в котором погиб 14-летний подросток. Правоохранители считают, что он решил вместе с другом переплыть реку, но не смог доплыть до середины. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Волга в Чебоксарах © ИА REGNUM

ЧП произошло днём 28 августа на реке Аниш в деревне Карамышево Козловского района. Предварительно следствие установило, что 14-летний мальчик вместе со сверстником отправился купаться на реку, где подростки решили переплыть на другой берег.

«Доплыв до середины реки, один из них утонул. Дети находились у водоёма одни, без присмотра взрослых», — полагают в управлении.

Правоохранители призывают родителей не оставлять детей при отдыхе на воде без присмотра, избегая купания в необорудованных местах. Отметим, что 15 августа в бассейне парка «Амазония» в Московском районе Чебоксар едва не утонул пятилетний мальчик, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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По данным спасателей, с начала лета в Чувашии утонули 26 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Напомним, что 1 сентября в Чебоксарах завершается купальный сезон, при этом на пляжах останутся четыре спасателя из 24-х. Всего в этом году было оборудовано четыре городских пляжа.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев призвали муниципальных руководителей «усилить внимание» в местах купания, особенно необорудованных, а жителям напомнил, что власти не могут «держать спасателей около каждого кустика».