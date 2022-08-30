Новосибирск, , 07:05 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетнего в одном из магазинов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего» возбуждено по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 августа 2022 года в Новосибирске сотрудник одного из магазинов закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика из-за того, что тот попросил убрать просроченные продукты с прилавков.

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Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.