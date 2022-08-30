Мехико, 30 августа, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Действие указа, освобождавшего СМИ от обязанности отделять информационные данные от оценочного суждения, отменил Верховный суд Мексики. Об этом 29 августа сказано в соответствующем постановлении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«Пленум объявил недействительным вышеупомянутый декрет с момента уведомления конгресса союза о резолютивной части приговора», — уточняется в документе.

Вопрос об отмене указа рассматривался Верховным судом в связи с негативным влиянием законодательной процедуры, разработанной в сенате, на демократичность окончательно принятого решения.

Декрет, позволяющий работникам СМИ не принимать во внимание требование о «чётком разделении новостной информации и мнения лица, представляющего ее», был утверждён в 2017 году. Отмечается, что благодаря ему ослаблялись требования и к маркировке рекламных материалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о протестной акции в Мексике после убийства журналиста, в которой приняли участие около 50 работников СМИ.