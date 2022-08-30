Вашингтон, 30 августа, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Первая леди США Джилл Байден сдала тест на коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат, и может вернуться в Белый дом из карантина. Об этом сообщили в пресс-службе американской администрации.

(сс) The White House Первая леди США Джилл Байден

16 августа супруга главы государства Джо Байдена сдала тест с положительным результатом, а уже 21 августа выздоровела. При этом 24 августа очередная проверка снова показала наличие инфекции в организме.

Все это время первая леди находилась в своем доме в штате Делавэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Джо Байден выздоровел после повторного заражения коронавирусом. 19 августа издание The Hill сообщило о том, что американскому лидеру и его супруге введут бустерную дозу вакцины от COVID-19.