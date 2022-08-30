Вашингтон, 30 августа, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Ряд компаний из США, покинувших российский рынок из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, пытаются найти способы торговать с Россией тайком через Турцию, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецком бизнес-сообществе.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний», — рассказывает издание.

При этом ряд американских компаний для импорта российских товаров пользуется посредничеством Турции и ОАЭ. Для этого они используют свои дочерние компании в Дубае. Предполагается, что таким образом компании США пытаются компенсировать потери от ухода с российского рынка.

Газета отмечает, что американские корпорации заинтересованы в покупке энергоносителей, драгоценных металлов и камней, удобрений, спиртного и зерна. По ее данным, множество компаний из США, ведущих бизнес на международном рынке, оказались в неудобном положении из-за антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США пригрозили Турции санкциями в случае развития коммерческих связей с представителями России. В свою очередь, Анкара заявила, что турецкие компании не ведут бизнес с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями США и других стран Запада.